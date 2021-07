Covid-19. Governo britânico prepara levantamento de restrições

© DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

O novo ministro da Saúde do Reino Unido, Sajud Javid, disse este domingo que o Governo conservador se prepara para levantar as últimas restrições em vigor face à covid-19, alertando que o país deve "aprender a conviver" com a doença.

Javid, que em 26 de junho substituiu o demissionário Matt Hancock - saiu por ter quebrado as normas de saneamento ao beijar uma assessora -, disse, num artigo no "The Daily Mail", que "há razões de saúde" para eliminar os limites introduzidos pela pandemia.

"Estamos a caminho de 19 de julho [quando o executivo planeia completar a desaceleração do confinamento imposto em janeiro passado], mas devemos ser honestos com as pessoas sobre o facto de que não podemos eliminar a covid-19", escreveu o ministro, citado pela Efe.

Javid, que anteriormente dirigiu as pastas da Economia e do Interior, entre outros ministérios, explicou que o seu primeiro trabalho na pasta da Saúde é "restaurar as liberdades e aprender a conviver com a covid-19".

O ministro da Habitação, Robert Jenrick, também afirmou hoje, em várias entrevistas, que o governo do primeiro-ministro Boris Johnson planeia levantar todas as restantes restrições até 19 de julho, incluindo o uso de máscara, e deixará as práticas de segurança sanitária nas mãos da "responsabilidade individual" dos cidadãos.

Enquanto o Governo abre caminho para uma possível reabertura total da sociedade - com mudanças também previstas nas viagens internacionais, onde a quarentena poderia ser eliminada para os vacinados - os médicos alertam que algumas medidas de proteção devem ser mantidas para preservar o setor de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 887.047 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.