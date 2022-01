Covid-19: 306 mil vacinas administradas a crianças e comunidade escolar em quatro dias

Porto, 08 / 01 / 2022 - Covid 19 : Decorre o processo de vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos. Centro de vacinação do Cerco. (Pedro Granadeiro/Global Imagens) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Segundo dados preliminares hoje divulgados em comunicado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 201 mil crianças entre os 5 e os 11 anos foram inoculadas com uma primeira dose nestes quatro dias.

No mesmo período, cerca de 87 mil pessoas do grupo prioritário de vacinação "comunidade escolar" (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias) receberam a dose de reforço, tal como cerca de 18 mil pessoas das "respostas sociais na infância" (pessoal de creches e ATL), lê-se na nota.

O comunicado refere que se trata de dados preliminares, uma vez que no momento em que foi divulgada a contabilidade feita ainda havia alguns centros de vacinação a administrarem vacinas.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, das 201 mil crianças dos 5 aos 11 anos que iniciaram a vacinação contra a covid-19, entre quinta-feira e as 18:00 de hoje, 44 mil receberam a primeira dose esta manhã.

O Governo esperava que a vacinação atingisse hoje as 280 mil crianças entre os 5 e os 11 anos, cerca de 45% das 600 mil elegíveis.

Esta meta terá sido superada, uma vez aos 44 mil menores hoje vacinados somam-se os 255.330 que foram imunizados até sábado, de acordo com o boletim diário da vacinação da covid-19 da Direção-Geral da Saúde hoje divulgado, que engloba no total acumulado até sábado os dois períodos de vacinação que foram abertos para as crianças destas faixas etárias.

A vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos decorreu em dois períodos, no fim de semana de 18 e 19 de dezembro e entre 06 e 09 de janeiro.

Perante os dados hoje divulgados, e face ao número apontado pelo Governo de crianças destas idades elegíveis para a vacinação contra a covid-19, continuam por vacinar pouco mais de metade dos menores.

O comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde esclarece que as crianças que ainda não foram imunizadas "vão ter oportunidade de agendar a vacinação para os próximos períodos dedicados à vacinação pediátrica, a partir de 05 de fevereiro".

De 05 de fevereiro a 13 de março serão administradas igualmente as segundas doses pediátricas, que completam o esquema vacinal.

Hoje terminou também o período que começou na quinta-feira para a administração de doses de reforço, em modalidade de "casa aberta" (sem autoagendamento) através de senha digital, especificamente para a comunidade escolar (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias, creches e ATL). A atividade letiva é retomada na segunda-feira.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguram, no entanto, sem precisar datas, que a vacinação para a comunidade escolar "prossegue nos próximos dias", na mesma modalidade.