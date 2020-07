Covid-19. 363 recuperados, 313 novos casos e dois mortos

O boletim da Direcção-Geral de Saúde deste sábado indica que há 313 novos casos de infecção pelo coronavírus, dois mortos e 363 casos recuperados. Dos novos casos, 241 são na região de Lisboa e Vale do Tejo (77%). Ao todo, já houve 48.390 casos de covid-19 no país e 1684 mortes.

Segundo os dados da DGS, estão internadas 452 pessoas nos hospitais portugueses, menos 15. Há ainda registo de 65 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos, mais três.

Neste momento, há ainda 1 6 pessoas a aguardar resultados laboratoriais. A DGS indica ainda que há 35113 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Analisando por área geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos positivos, com 24047, seguida pela região Norte do país, com 18 328 casos.