Covid-19. 5962 casos e 119 mortes registadas em Portugal

O boletim epidemiológico sobre a covid-19 mostra este domingo que Portugal tem 5962 casos de infecção e 119 mortes por coronavírus, mais 19 que no sábado, quando havia também 5170 casos positivos.

Os dados da Direção-Geral de Saúde não contam ainda com o óbito de um rapaz de 14 anos, este domingo, no Hospital de Santa Maria da Feira e que foi confirmada pelo presidente da Câmara de Ovar. O rapaz de 14 anos teria um quadro clínico com outras doenças associadas. Marta Temido adiantou já que “trata-se de um caso cuja causa de óbito está ainda sob investigação”.

Lisboa continua a liderar, agora mais destacada, a lista dos concelhos com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

Na conferência de imprensa deste domingo, a ministra da Saúde Marta Temido, voltou a afirmar que está previsto o pico da epidemia para o fim de maio e voltou a apelar ao isolamento social, já que as autoridades continuam a prever um número elevado de casos positivos de infeção por coronavírus. A principal preocupação vai agora para os lares de idosos. “Tivemos desde ontem mais 792 casos confirmados, o que significa um crescimento de 15%. Os óbitos confirmados eram 119, o que dá uma taxa de letalidade de 2% e nas pessoas acima de 70 anos é de 8,1%.”

De acordo com a DGS, em Lisboa já registou 594 casos de infeção por Covid-19. Seguem-se o Porto com 417, Vila Nova de Gaia com 351, Maia com 296, Matosinhos com 254, Gondomar com 242, Braga com 208, Coimbra com 199, Valongo com 184, Ovar com 159, Sintra com 148, Santa Maria da Feira com 136, Cascais com 110 e Vila Real com 103. Estes são os 14 concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento.

Por região, o norte continua a ser a que mais preocupa, com 3550 casos e 61 mortes: 709 casos e 28 mortes no centro; 1478 e 28 mortes em Lisboa e Vale do Tejo; 41 casos no Alentejo; 108 casos e duas mortes no Algarve.

Ao todo, há 486 casos internados, dos quais 138 em unidades de cuidados intensivos.