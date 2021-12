Covid-19: Aeroporto de Lisboa com "situação de pico" nas chegadas e espera chegou aos 45 minutos

Arquivo © Pedro Granadeiro/Global Imagens

"Entre as 16:30 e as 18:00 ocorreu uma situação de pico, na área de chegadas do aeroporto de Lisboa, que corresponde ao início de período festivo, com maior número de voos e de passageiros, tendo sido atingido um tempo máximo de espera de cerca de 45 minutos. A situação já está a retomar a normalidade", disse fonte oficial da ANA, questionada pela Lusa sobre relatos de passageiros a dar conta de longas filas no aeroporto Humberto Delgado.

"Com o aumento de tráfego previsto para esta época, e com os atuais procedimentos legais adicionais em vigor, poderão vir a ocorrer, em situações de pico, tempos de espera elevados", alertou, ainda, a gestora.

Desde 01 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque.

Mais de 1.200 passageiros tentaram entrar no país sem teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 e 36 companhias aéreas foram multadas entre 01 e 15 de dezembro, revelou hoje a ministra de Estado e da Presidência

"Entre 01 e 15 de dezembro entraram no país sem teste, ou seja, o número de autos de contraordenação é de 1.274 e estão envolvidas 36 companhias", precisou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações.