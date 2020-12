Covid-19 afasta consumidores dos transportes públicos mesmo depois da crise pandémica

Bicicletas partilhadas da Bolt em Portugal. © Fotografias cedidas pela Bolt Portugal

O receio de infeção afastou os consumidores europeus dos transportes públicos, mas esse impacto deverá fazer-se sentir mesmo depois da crise pandémica, com 17% a admitir usar menos transportes públicos e, mais frequentemente, o carro (21%) ou bicicleta (23%) nas suas deslocações no dia-a-dia, segundo um estudo realizado pela Deco Proteste e outras 10 organizações europeias de defesa do consumidor. Viajar para o exterior, seja em lazer ou negócios, é algo que os consumidores pensam fazer menos mesmo no pós crise pandémica.

Se antes do rebentar do surto do novo coronavírus 30% dos inquiridos admitia usar todas as semanas transportes públicos, depois da covid-19 esse valor desce para 20%, revela o inquérito realizado em outubro em onze países europeus, incluindo Portugal, com 11.273 respostas válidas recolhidas online. A amostra reflete a distribuição das populações nacionais por idade (18-74), género, nível de escolaridade e área de residência, com 51% dos entrevistados a viver em ambiente urbano, 25% numa área suburbana e 24% no campo.

Uma descida no uso dos transportes coletivos apontada ao receio de contágio, dada a proximidade entre as pessoas durante as deslocações. Os números são expressivos: 68% dos inquiridos considera os transportes públicos pouco seguros, seguido das plataformas de partilha de carro sem condutor (47%), dos táxis e plataforma de transporte com condutor (46%) e outras plataformas de mobilidade (36%).

"Após a crise, as pessoas esperam usar mais a bicicleta ou o carro do que outros meios de transporte", destaca a Deco Proteste. De acordo com o estudo, 17% dos inquiridos admite no futuro usar menos transportes públicos, com 21% a referir que vai usar mais frequentemente nas suas deslocações o seu carro e 23% a bicicleta.

Viajar para fora do país será também menos provável: 26% admite que irão viajar com menos frequência para estrangeiro, com apenas 16% a admitir fazê-lo em viagens de lazer mais frequentemente. Uma contenção que se estende às viagens de negócios: 16% admite que ir para fora em negócios será menos habitual do que em relação ao período pré-covid, com apenas 8% a admitir que irá fazer isso mais vezes.

Viagens internas de negócios também será algo que 13% dos consumidores conta fazer menos, com 10% a admitir que deverá viajar mais pelo país; o mesmo receio leva 15% dos inquiridos a conter mais viagens internas de lazer, mas com 26% a afirmar que deverá fazê-lo com maior frequência.

Recomendações

"Mudar os hábitos de mobilidade exige respostas políticas. Não nos esqueçamos de que a covid-19 pode ter efeitos colaterais de longo prazo. Por exemplo, se houver um aumento no uso de automóveis em toda a Europa, isso pode afetar negativamente objetivos mais amplos, como a luta contra as mudanças climáticas, impactando o sucesso das políticas até aqui definidas", alerta a Deco Proteste.

"Embora as últimas notícias sinalizem otimismo sobre uma vacina, os operadores de transportes públicos devem continuar a implementar efetivamente medidas COVID para lidar com as perceções negativas que podem existir sobre o uso do transporte público (em vista do risco de contaminação). Os consumidores devem recuperar a confiança total no uso do transporte público. As autoridades também devem continuar a investir na oferta e frequência, segurança e simplicidade de utilização do transporte público para sinalizar o seu papel primordial na mobilidade, e muito em especifico na substituição do veiculo privado", recomenda a Deco Proteste.

E dado que o estudo prevê que bicicletas e carros poderiam ser usados com mais frequência após a crise da covid-19, as autoridades locais são "aconselhadas a analisar as necessidades de infraestrutura de ciclismo e dar continuidade a qualquer desenvolvimento iniciado, que tenha ficado momentaneamente parado devido ao contexto atual", diz ainda.

"Em termos de uso do carro - e embora se reconheça que muitas pessoas dependem dos seus carros e têm opções limitadas ou nenhuma outra opção - as autoridades devem tomar cuidado com a mudança repentina do transporte público para os carros. Um aumento no uso individual de carros não beneficiaria os fluxos de tráfego ou as emissões de gases nefastos ao ambiente", refere.