Covid-19: Alemanha afetou mais de 100 mil milhões de euros a ajudas a empresas

A chenceler alemã, Angela Merkel, a passar pelo ministro da Economia, Peter Altmaier, no Parlamento germânico.

Aquela verba inclui créditos do banco público KfW, garantias estatais e ajudas diretas durante a primeira, segunda e terceira vagas.

Naquele total também estão contabilizadas as intervenções do Fundo de Estabilização Económica, que entrou no capital de grandes empresas em dificuldades, como a transportadora aérea Lufthansa e o operador turístico TUI.

A agência federal de emprego dedicou 30 mil milhões de euros suplementares ao programa de redução do horário de trabalho forçada pela pandemia, o sistema denominado 'Kurzarbeit', que inspira o programa europeu 'SURE'.

"São 100 mil milhões que estabilizam a nossa economia em tempos difíceis, asseguram postos de trabalho e conservam os fundamentos da nossa economia", afirmou em comunicado, o ministro da Economia, Peter Altmaier.

Declarou-se também convencido que a economia alemã vai ganhar força no segundo semestre e reafirmou a previsão de um crescimento do PIB de 3,5% no conjunto do ano.