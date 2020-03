Covid-19. APIFARMA cria linha para compra de material de proteção

A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) criou uma linha de apoio financeiro para a compra de equipamentos hospitalares, e protecção individual e outros materiais necessários aos profissionais de saúde que se encontrem no atendimento das situações relacionadas com a Covid-19.

Protocolo assinado com a Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Farmacêuticas permitirá reunir contributos da indústria farmacêutica para apoiar os esforços de contenção deste surto epidémico

“O protocolo, assinado entre as três entidades, possibilita às empresas associadas da APIFARMA a atribuição de donativos financeiros ou em espécie à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Farmacêuticos, para o apoio à aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de protecção individual e outros materiais necessários aos Profissionais de Saúde que se encontrem no atendimento das situações relacionadas com a COVID-19”, informa a associação em nota de imprensa.

A plataforma vai reunir os contributos da APIFARMA e dos seus associados, sendo da responsabilidade da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Farmacêuticos identificar as necessidades no terreno.

No contexto do surto epidémico provocado pelo novo coronavírus, a indústria farmacêutica assumiu, “desde a primeira hora, a responsabilidade de responder à situação de emergência que o mundo atravessa”, refere a APIFARMA, dando prioridade “ao investimento em Investigação & Desenvolvimento dedicado ao coronavírus” e ativando planos de contingência que permitem “assegurar que os medicamentos e os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro continuam a chegar a todos os que deles necessitam.”