Covid-19 no mundo. EUA fecha fronteiras e dá 2 mil dólares contra “o abismo”

Reunimos aqui algumas das notícias que estão a marcar as últimas 24 horas a nível mundial. Referem-se a esta quarta-feira, dia 18 de março de 2020, focados no tema do momento, o vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e em destaque estão as medidas mais limitativas no Reino Unido e nos Estados Unidos.

No caso dos EUA, a Casa Branca está a trabalhar num pacote de estímulo de emergência que deve incluir o envio de dois cheques mil dólares à maioria dos americanos e também dedicar 300 mil milhões de dólares para ajudar pequenas empresas a evitar demissões em massa. Embora a decisão final não esteja tomada, o Washington Post diz que as negociações com os republicanos estão quase concluídas.

Entretanto, o plano de resgate 1 bilião de dólares já começa a ser visto de forma mais natural pelos economistas para fazer face à pandemia, dele fazem parte mecanismo de empréstimo garantido ao setor da companhias aéreas 50 mil milhões de dólares.

O novo coronavírus foi registado pela primeira vez a 17 de novembro de 2019, em Wuhan, na China (na altura ainda não se sabia que vírus era e só dois meses mais tarde, já em janeiro de 2020, se percebeu a amplitude e facilidade de propagação).

Na Europa o primeiro caso oficial surgiu em Bordéus, França, a 21 de janeiro (sabe-se agora que é provável que tenha chegado a Itália antes disso).

Em Portugal o primeiro caso oficial registado é de 2 de março e a primeira morte aconteceu já esta semana, 16 de março.

Veja: Mapa interativo mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Seguem-se os destaques:

Plano da Casa Branca: enviar 2 mil dólares a muitos americanos e 300 mil milhões aos pequenos negócios – Washington Post

Economistas resignados ao preço de 1 bilião de dólares do resgate de Washington por causa do coronavírus – Washington Post

Trump diz que o EUA e o Canadá vão fechar a fronteira para conter o vírus – Bloomberg

Escolas na Escócia e Gales fecham esta sexta-feira. Mais 676 casos no Reino Unido em 24h – Guardian

Profissionais de saúde estão a ficar mais doentes com Covid-19 do que outros pacientes, diz especialista (CNN)

Quem tem asma deve-se isolar por 12 semanas, avisa médico reputado (The Sun)

Coronavírus está a espalhar-se mais rapidamente em Londres, diz Boris Johnson (BBC News)

10 equívocos sobre a gripe de 1918 – a maior pandemia da história – Business Insider

O clube de futebol Chelsea tornou o seu hotel disponível para os profissionais de saúde que lutam contra o coronavírus – Reuters

Porsche suspende a produção na Europa à medida que a pandemia piora – Business Insider

Lego fecha todas as lojas fora da China por causa do coronavírus – Bloomberg

McDonald’s está a pedir aos seus restaurantes que parem de fechar as casas de banha para evitar roubo de papel higiénico – Business Insider

Imagens de antes e depois de um dos parques Disney World antes e depois do fecho por causa do coronavírus – Business Insider

Responsável de segurança do governo brasileiro testa positivo ao coronavírus (é o 15º membro da delegação chefiada por Bolsonaro a ir aos EUA a testar positivo) – Bloomberg

América Latina enfrenta crise do coronavírus em meio de tensões políticas e fragilidade económica – El País

Burger King está dar refeições de criança em resposta ao vírus – Business Insider

Coronavírus: o Covid-19 pode sobreviver três dias em certas superfícies – Les Echos, França

Áustria e Itália juntam-se para usar dados de localização móveis para perceber a eficácia do seu lockdown – Bloomberg

Operadores móveis partilham dados para lutar contra o coronavírus – Reuters

99% daqueles que morreram com o vírus também tinham outras doenças, dizem em Itália – Bloomberg

Líbia impõe recolher obrigatória por causa da pandemia – Reuters

Europa tem um vislumbre nostálgico do mundo pré-vírus – Bloomberg

Operador inglês Virgin Media em baixo tira internet e televisão aos britânicos – The Independent

Outrora a lista B da política, os governadores tomam a dianteira na resposta da nação ao coronavírus – NYTimes

Lockdown da nação é inevitável, Turquia

Pessoas com sangue tipo A podem ser mais vulneráveis ao vírus, diz estudo – South China Morning Post, China

Paciente de coronavírus recusou-se a fazer quarentena vê casa cercada para o forçar (CNN)

Outras notícias (em inglês):

Americans Are Crossing into Mexico To Buy Toilet Paper –

Nationwide lockdown ‘inevitable,’ says public security minister

Students at several colleges and universities asked to vacate dorms over COVID-19

BioNTech SE’s COVID-19 vaccine attracts investment

I’m a Doctor in Britain. We’re Heading Into the Abyss.

China says expulsion of US reporters may just be the start

A Billion Dollar lawsuit against China for damages brought by COVID-19

Bracelets for all as new quarantine takes effect

Oxford scientists develop rapid testing technology for COVID-19