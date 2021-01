Covid-19: Bolsa de Turismo de Lisboa adiada este ano para 12 a 16 de maio

A última edição da BTL decorreu em março de 2019. ( Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens ) © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa foi adiada novamente dada a conjuntura, estando agora prevista a sua realização entre 12 e 16 de maio, segundo uma publicação da organização no Facebook.

Já em maio do ano passado, dada a pandemia da covid-19, foi anunciado que o evento teria lugar entre 03 e 07 de março deste ano.

"Quando planeamos viajar, a segurança é um dos critérios. A segurança é também um dos critérios para a realização da BTL, por isso adiámos a realização do maior evento de turismo em Portugal para maio de 2021", lê-se na mesma publicação.

A Lusa contactou a BTL para saber se o evento será presencial ou virtual e aguarda resposta.

Em 08 de maio de 2020, a Fundação AIP, após ter auscultado "diferentes parceiros e entidades publicas e privadas do setor do Turismo", tinha concluído que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuavam "a não estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020, tendo na altura decidido que o evento teria "lugar apenas em 2021, entre os dias 03 e 07 de março.

Com esta nova data, a Fundação AIP queria assegurar as "melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento do setor do Turismo em Portugal", bem como a presença de participantes internacionais.

A BTL estava originalmente agendada para os dias 11 a 15 de março de 2020, mas foi adiada para os dias 27 a 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento.

Acabou depois por ser cancelada.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.