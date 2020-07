Covid-19. China deteta mais 19 casos de contágio local no noroeste do país

A China diagnosticou mais 19 casos de contágio local de covid-19 nas últimas 24 horas, quase todos na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e três oriundos do exterior, indicaram hoje as autoridades chinesas.

Xinjiang registou 18 novos casos, enquanto a província de Liaoning, no noroeste da China, registou um caso.

Urumqi, a capital de Xinjiang, com 3,5 milhões de habitantes, detetou um surto na semana passada, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos na China.

Xinjiang implementou medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e iniciou uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.

Pequim, onde um novo surto detetado no mês passado levou a medidas parciais de confinamento, está há mais de duas semanas sem novas infeções.

As autoridades de saúde acrescentaram que, até à meia-noite (17:00 de quarta-feira em Lisboa), 15 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 240.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China registou 83.729 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.