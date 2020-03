Covid-19 com maior impacto nos mercados chineses que SARS de 2003

Num relatório publicado pelo Bank for International Settlements (BIS),os analistas fazem a comparação entre a performance da economia de várias regiões com o surto de SARS, em 2003, e o Covid-19, este ano.

Embora os analistas sublinhem que se trata de uma avaliação preliminar do impacto da Covid-19 na economia de várias regiões do globo, é feita uma comparação entre o coronavírus e a síndrome respiratória aguda grave (SARS), que surgiu também na China, no final de 2002. À semelhança do Covid-19, que surgiu em dezembro do ano passado mas que só em 2020 é que se expandiu, os efeitos da SARS foram sentidos no ano seguinte, em 2003.

Os analistas referem que o surto deste ano tem, aparentemente, um efeito adverso nos mercados chineses consideravelmente maior do que a SARS em 2003. “A valorização de ações sofreu uma quebra de mais de 5% no décimo dia a seguir às primeiras notícias do surto”, refere o artigo do BIS. “Por comparação, foram precisos 20 dias de negociação para o mercado chinês registar a mesma perda durante a epidemia SARS”.

A comparação é estabelecida tendo em conta o dia 7 de fevereiro de 2003 como o dia zero da SARS e o dia 19 de janeiro de 2020 como dia zero do Covid-19 (um dia antes de as autoridades chinesas indicarem que o vírus era transmissível entre humanos).

O relatório mostra ainda que os mercados emergentes asiáticos também sofreram mais com o surto atual do que com a SARS, com uma resposta mais apreensiva às notícias do vírus também ao décimo dia. Para o BIS, estes resultados devem-se ao facto de, hoje em dia, a China ter uma pegada consideravelmente maior na economia mundial, tendo em conta a posição de segunda maior economia do mundo. Além disso, é ainda feita a ligação entre a proximidade geográfica destes mercados à China para justificar este tipo de resposta.

Já nas regiões economicamente mais avançadas – Estados Unidos, Zona Euro e Japão – as respostas são diferentes. O relatório do BIS refere que a resposta da Zona Euro está a ser ligeiramente melhor este ano do que em 2003. Durante a SARS, o impacto terá sido mais notório a partir do décimo dia; este ano, a partir do décimo dia, a resposta começou a normalizar.

Enquanto os Estados Unidos tiveram uma resposta muito semelhante durante os primeiros dias das duas doenças, o Japão está a adotar um comportamento diferente. Ao décimo dia, a resposta ao Covid-19 era mais sentida nas perdas do que durante a doença de 2003. No caso da economia japonesa, as piores perdas causadas pela SARS aconteceram ao 45.º dia de negociações.

A análise feita neste relatório é ainda preliminar, sendo apenas contabilizada até ao dia 25 de fevereiro de 2020.

Em comparação, a epidemia SARS matou 774 pessoas em todo o mundo, com um número de infetados na ordem 8,098 (5300 só na China). Atualmente, os números mais recentes do coronavírus registam 2990 mortes e mais de 87 mil infetados.