Covid-19. COSEC estima impacto trimestral internacional de 280 mil milhões

O novo coronavírus poderá ter um impacto trimestral de 280 mil milhões de euros em oportunidades de exportação para o comércio internacional, segundo as estimativas da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC), hoje divulgadas.

“O Covid-19 pode custar mais de 280 mil milhões de euros por trimestre ao comércio internacional, em oportunidades de exportação, sendo a maior barreira às trocas de bens e serviços entre países durante 2020, estima Euler Hermes, acionista da COSEC”, segundo o comunicado da empresa.

Os custos estimados vão refletir um “abrandamento significativo” da procura por parte da China e da Europa. Conforme apontou a acionista da COSEC, a China é o país mais afetado, com perdas, neste período, de 168 mil milhões de euros, seguido da Itália, com 19 mil milhões de euros.

Já para os restantes países da Europa, o impacto nas oportunidades de exportação será na ordem dos 95 mil milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte, o Covid-19 já teve tanto impacto no comércio internacional, em apenas um trimestre, como um ano inteiro de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

“As medidas de contenção tomadas pelos países para impedir a disseminação do vírus tiveram um impacto equivalente a um aumento de 0,7 pontos percentuais nas tarifas, que, no final do primeiro trimestre de 2020, deverão situar-se, em termos médios, nos 6,5%”, revelou a COSEC.

Por outro lado, os números apontam para uma recessão comercial em termos de volume no primeiro trimestre, com uma queda de 2,5% face ao anterior, bem como no segundo, com uma descida de 1% em comparação com o anterior.

Em termos globais, para o setor dos serviços, Euler Hermes antecipa uma “redução significativa” de turistas da China, Itália e, de um modo geral, do continente europeu, a que se vai juntar um “abrandamento significativo” nos serviços de transporte.

Nestes setores, as perdas, em termos de oportunidades de exportação, serão, trimestralmente, de 110 mil milhões de euros e 29 mil milhões de euros, respetivamente.

Apesar deste cenário, Euler Hermes “estima uma retoma gradual da atividade comercial em março e abril, prevendo um regresso à normalidade até ao final de maio e um crescimento médio anual na ordem dos 0,4%”.

A COSEC é uma empresa de capitais privados repartidos pelo BPI e pela Euler Hermes, responsável pela gestão do sistema de seguro de créditos com garantia do Estado.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.