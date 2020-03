Covid-19. Dono da Delta produz material de proteção em Campo Maior

O Grupo Nabeiro, o dono da Delta Cafés, está a produzir material de proteção individual, máscaras e viseiras, numa das unidades do Grupo, em Campo Maior, para os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia da Covid-19.

“A responsabilidade social faz parte da nossa política de gestão, assim como o nosso compromisso com a sociedade e, em particular, com a comunidade do Alentejo. De Norte a Sul e tendo em conta o momento que vivemos, estamos mobilizados, dentro das nossas possibilidades, para ajudarmos as instituições que estão a trabalhar arduamente no combate a esta pandemia. O café ajuda a dar energia e, neste sentido, estamos também a levá-lo a todos os hospitais do país. Acreditamos que juntos vamos conseguir superar esta etapa difícil para todos”, justifica João Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, citado em nota de imprensa.

O material já foi entregue a alguns Hospitais do Alentejo, nomeadamente no Hospital de Portalegre e Elvas, e continuará a ser produzido pela Toldiconfex, uma das unidades da empresa situada na Caia, e será oferecido aos restantes hospitais da região. Paralelamente, o Grupo está também a fazer chegar café a diversas unidades hospitalares.

Até ao momento não foi possível obter do Grupo Nabeiro informação de quantas unidades foram produzidas e quantas mais contam vir a produzir.

O grupo português junta os seus esforços a outros, como o Super Bock Group, entre outros, que têm avançado com produção de material desinfectante ou de proteção para os profissionais de saúde.