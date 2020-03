A EGF, empresa do grupo Mota-Engil responsável pelo tratamento e valorização de resíduos, está a apelar à população para o cumprimento de “novas regras no manuseamento do lixo doméstico” durante o combate à pandemia da Covid-19.

Em comunicado, a EGF explica que, nas casas onde existam pessoas infetadas ou suspeitas de infeção, os resíduos podem, também, estar infetados, pelo que devem ser colocados em sacos de lixo resistentes e descartáveis. Os sacos não devem ser enchidos até ao limite, mas apenas a dois terços da sua capacidade.

“Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados)”, pode ler-se no comunicado, da EGF, que recomenda que os mesmos sejam “sempre colocados dentro do contentor” e nunca deixados no chão.

Máscaras, luvas e lenços “devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum”, sublinha a empresa.

Constituída por 11 empresas concessionárias (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor, Valorsul), constituídas em parceria com os municípios servidos, a Environmental Global Facilities (EGF) processa anualmente cerca de 3,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos (RU), servindo uma população de 6,3 milhões de pessoas distribuídas por 174 municípios, numa área equivalente a 60% do território em Portugal.

A terminar, a EGP sublinha que os trabalhadores do setor da recolha e tratamento de resíduos “continuam todos os dias a contribuir para a limpeza das nossas ruas, através da recolha seletiva, e a garantir o tratamento dos nossos resíduos” e que a melhor forma de lhes agradecer “é partilhar e cumprir estas regras”, mas, também, ser “compreensivo para com as adaptações à recolha” que possam vir a ocorrer.