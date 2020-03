Covid-19. Continente online com crescimento das encomendas mobiliza equipas

O Continente ‘online’ tem registado um “crescimento das encomendas” após confirmação do surto de Covid-19 em Portugal, indicou hoje fonte da Sonae MC, acrescentando que as equipas estão a ser mobilizadas para dar resposta à maior afluência numa altura em que alguns clientes já sentem algum atraso nos dias de entrega.

“Após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, registámos um crescimento de encomendas no Continente ‘online’, sendo que temos estado a mobilizar as nossas equipas no sentido de dar a melhor resposta à maior afluência neste canal”, destacou a mesma fonte.

A Lusa também contactou hoje a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) sobre este assunto, encontrando-se à espera de resposta.

Na terça-feira, a APED reportou um “ligeiro aumento da procura de produtos” nos super e hipermercados associado ao surto do Covid-19, mas garantiu que estas unidades estão a funcionar “com total normalidade”.

“Até ao dia de hoje [terça-feira], quer o consumo, quer o abastecimento de produtos estão a decorrer com total normalidade, não existindo quaisquer limitações na aquisição de produtos. Esta situação é válida quer em loja física, quer nas plataformas ‘online’ dos nossos associados”, referiu a APED numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Segundo acrescentou, regista-se “apenas um ligeiro aumento da procura de produtos”, num “comportamento semelhante ao registado em situações anteriores da mesma natureza”.

Garantindo que, “caso se venha a justificar e tal como em outras ocasiões, os associados da APED estarão preparados para evitar perturbações no fornecimento de produtos e bens essenciais, nomeadamente por privilegiarem a produção nacional”, a associação assegura que o setor “reconhece a sua ampla responsabilidade junto do consumidor”.

Neste sentido, disse, “as empresas têm implementados procedimentos e planos de contingência robustos e eficientes, tendo sido reforçadas as medidas de higienização e a formação de equipas, para que a experiência em loja continue a decorrer em segurança e com normalidade”.

“A APED continuará a acompanhar e a monitorizar a situação, em contacto direto com as entidades competentes, nomeadamente a Direção Geral da Saúde, e apela para que se mantenha a tranquilidade e responsabilidade demonstradas pela população até agora”, rematou, na altura.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.