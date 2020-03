A análise foi publicada na passada segunda-feira, 16 de março, e terá tido impactos imediatos junto dos governos do Reino Unidos e EUA. Uma equipa liderada pelo epidemiologista (e investigador em doenças infeciosas) Neil Ferguson demonstra num relatório extenso focado precisamente nos territórios norte-americano e britânico, que a chamada mitigação (que se concentra em retardar, mas não impedir a propagação da epidemia), que não envolve o isolamento em casa da maioria dos cidadãos poderia ter consequências devastadoras.

“A nossa análise foi muito importante para convencer o governo de Boris Johnson e o Neil esteve mesmo em Westminster a apresentar os resultados”, explica-nos Francisco Veloso. O português atual diretor (Dean) do Imperial College, em Londres – esteve vários anos como diretor da Business School da Católica e agora gere uma das universidades de ciência mais importantes do mundo – admite a utilidade política da análise inclusive nos EUA. “A análise do Imperial College também mexeu a agulha nos EUA, o próprio New York Times dá conta disso. É a primeira vez que ouço a administração Trump a ouvir a ciência!”

Veloso destaca o “grande trabalho do Neil Ferguson e dos seus colegas” e admite que “qualquer um pode fazer análises, mas Neil e a sua equipa são uns dos melhores do mundo a fazer modelos da evolução de doenças, fizeram-no com o Ébola e trabalham lado a lado com a Organização Mundial de Saúde usando dados, modelos e experiência credível para o fazer”.

O diretor do Imperial College, ele próprio um homem das ciências, formado em Física no Instituto Superior Técnico (como pode ver nesta reportagem), destaca a importância da mudança de políticas em ambos os países. “A intuição do que era preciso fazer já havia até pelo que víamos noutros países, ou seja, empurrar o pico da curva de infetados para a frente para haver maior resposta médica, mas o que a análise mostra é a magnitude do problema se não forem tomadas medidas sérias”, explica-nos.

O Reino Unido a semana passada preocupava a Organização Mundial de Saúde ao indicar que estava a tentar mitigar o vírus sem interromper o estilo de vida dos britânicos. No fim de semana já pedia para os idosos ficarem em casa e, durante a semana, começou a pedir o isolamento voluntário dos cidadãos.

Algo semelhante tem-se visto nos EUA, onde já se pede o isolamento voluntário e distanciamento social, se pondera fechar fronteiras, enviar dinheiro (já se fala em dois mil dólares por pessoa) aos cidadãos para os ajudar a ficar em casa e não irem trabalhar e ceder 300 mil milhões de dólares aos pequenos negócios, nesta altura em que terão de fechar.

O que diz a análise? Podem ser 18 meses de distanciamento (até à vacina)

No resumo à sua análise, Ferguson fala em várias práticas que já estão em vigor em Portugal. Como vimos, na abordagem de duas estratégias possíveis, a da mitigação sem o tal isolamento social “provavelmente resultaria em centenas de milhares de mortes e sistemas de saúde (principalmente unidades de cuidados intensivos) sobrecarregados vezes sem conta” (uma situação semelhante ao que se viu no norte de Itália, com médicos a terem de optar a quem permitiam viver por falta de ventiladores para todos).

Por isso, “para os países capazes de alcançá-lo, isso deixa a supressão como a opção política preferida”. E em que consiste a supressão? Reverter o crescimento da epidemia através da “combinação de distanciamento social de toda a população com isolamento”, além de um isolamento maior de pessoas infetadas, colocando em “quarentena os membros da sua família”.

Para isso é necessário “complementar com o encerramento de escolas e universidades, embora se deva reconhecer que esses encerramentos possam ter impactos negativos nos sistemas de saúde devido ao aumento do absenteísmo”.

Mas a má ‘notícia’ da análise é o tempo necessário para o isolamento ou distanciamento social. “O principal desafio desta supressão é que esse tipo de pacote de intervenção intensivo – ou algo equivalente em termos de eficácia na redução da transmissão – precisará de ser mantido até que a vacina se torne disponível (potencialmente 18 meses ou mais)”.

Apesar de haver já várias tentativas na China, Alemanha, Canadá e EUA para conseguir uma vacina em tempo recorde – os chineses também testaram medicamentos úteis para reduzir o impacto da doença -, será quase impossível contar com uma vacina segura e operacional ainda em 2020.

O relatório continua, dando a possibilidade do “distanciamento social intermitente” para uma altura em que a doença pareça mais controlada e se possa fazer “uma vigilância” que “pode permitir que as medidas restritivas sejam relaxadas temporariamente em janelas de tempo relativamente curto”. No entanto, “as medidas mais restritivas terão ser reintroduzidas se ou quando os números de casos voltarem a subir”.

Francisco Veloso lembra o exemplo da China, que conseguiu abrandar ou mesmo parar o ritmo de número de novos casos de infetados com o SARS-CoV-2 (Covid-19) e o relatório também faz essa menção: “a experiência na China e agora na Coreia do Sul mostra que a supressão é possível a curto prazo, resta saber se é possível a longo prazo e se os custos sociais e económicos das intervenções adotadas até agora podem ser reduzidos”.

Pode a economia estar ‘cortada’ mais de um ano?

O Dean do Imperial College admite que as decisões em curso, embora importantes, “são muito difíceis”. “As PMEs não têm sistemas financeiros para absorver a crise e podem haver implicações significativas na vida financeira das pessoas, do emprego à saúde, onde cada um ver a sua liberdade limitada pode ser o que é menos aflitivo”, alerta o responsável que tem um PhD em gestão e tecnologia do MIT, nos EUA.

Já sobre o facto da análise prever a necessidade de distanciamento ou isolamento social até existir uma vacina – um cenário que pode ir até 18 meses -, Francisco Veloso admite que terão de ser vistos outras hipóteses, de acordo com a evolução da doença para não trazer um caos mais permanente à economia mundial.

O ideal é que as medidas restritivas agora possam ter efeitos a reduzir a evolução da propagação do vírus, como se viu na China. “Não é possível ter a atividade económica brutalmente cortada tanto tempo, senão vamos ‘acordar’ num mundo económico radicalmente diferente”, admite. Daí que, quando os hospitais e a propagação estiver mais controlada, “podemos ter outros instrumentos para maior atividade económico e menos isolamento, como está a acontecer na China”.

Quanto ao Imperial College, já permite aulas virtuais há algum tempo mas, a partir desta quarta-feira, o próprio staff de professores começa a deixar de ir ao campus e a ficar em casa. “Mantemos só as equipas de investigação que estão a lidar com o coronavírus em atividade nos laboratórios e, claro, os cinco hospitais que temos continuam com grande atividade e a aumentar”, diz-nos o responsável português.