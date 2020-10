Covid-19: Estado gastou mais de 46 euros por cidadão em contratos públicos

Ministra da Saúde, Marta Temido, durante a visita ao novo posto fixo da Cruz Vermelha Portuguesa para realização de testes à covid-19, em Lisboa, 09 de outubro de 2020. © António Cotrim/Lusa

O Estado já gastou mais de 477,6 milhões de euros em contratos públicos por causa da covid-19. Em média, foram investidos 46,59 euros por cada cidadão, indica esta quarta-feira uma investigação do jornal Público. Foram analisados 15 437 contratos, dos quais 96% foram subscritos por ajuste direto, ao abrigo de um regime excecional.

O grupo Luz Saúde foi o que mais faturou, tendo amealhado um total de 38,3 milhões de euros em gastos com o novo coronavírus. Direção-Geral da Saúde e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde foram as entidades que mais apostaram no grupo detido pelos chineses da Fosun.

Os contratos públicos permitiram a compra de máscaras, desinfetantes e ventiladores; a contratação de profissionais de saúde; adaptar hospitais e espaços públicos; além da procura de soluções para o teletrabalho e o ensino à distância.