Covid-19. Fisco suspende coimas para contribuintes em quarentena

Numa publicação no Portal das Finanças, a Autoridade Tributária indica que, caso os contribuintes necessitem de estar em isolamento decretado pelas autoridades de saúde e tal impossibilite o “cumprimento das suas obrigações tributárias não serão, nos termos da Constituição e da lei, aplicadas quaisquer coimas pelas respetivas infrações.”

A publicação indica que, “aquando da notificação em sede de procedimento contraordenacional”, os contribuintes “devem remeter ao Serviço de Finanças competente a respetiva justificação (preferencialmente através do e-Balcão do Portal das Finanças), designadamente, certificado de impedimento temporário, reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril.”

Na publicação, intitulada “AT – contacte-nos sem ter de se deslocar”, o fisco pede ainda que aos contribuintes que privilegiem os canais não presenciais, como o e-Balcão (Portal das Finanças) ou o centro de atendimento telefónico (217 206 707).

Nos casos em que o contribuinte queira ser atendido de forma presencial, a Autoridade Tributária recomenda o agendamento prévio antes de qualquer deslocação, para evitar filas de espera que possam aumentar o risco de contágio do vírus.

Esta semana, em despacho assinado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o governo fez alterações aos prazos de pagamento do primeiro pagamento especial por conta: em vez de 30 de março, o novo prazo de pagamento é agora de 30 de junho. Também foi alterada a entrega do Modelo 22 do IRC para 31 de julho; e do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta do IRC de 31 de julho para 31 de agosto.