Covid-19: França com queda histórica no PIB de 13,8%

A França registou uma queda histórica de 13,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, devido à epidemia de coronavírus, anunciou o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos.

A queda da atividade no segundo trimestre é, no entanto, menor do que a esperada pela maioria dos analistas e do próprio instituto, que no mês de junho estimavam que fosse de 17%.

O consumo das famílias, principal componente do crescimento, caiu 11%, os investimentos 17,8% e as exportações 25,5%.

“A evolução negativa do PIB no primeiro semestre de 2020 está ligada à cessação de atividades não essenciais no contexto da contenção implementada entre meados de março e início de maio”, explicou o instituto em comunicado.

“O levantamento gradual das restrições levou a uma recuperação gradual da atividade económica em maio e junho, após o ponto mais baixo atingido em abril”, pode ler-se na mesma nota.

O maior declínio trimestral do PIB antes da crise do coronavírus foi registado no segundo trimestre de 1968, afetado pela greve geral em maio, mas que foi seguida por uma recuperação de mais 8% no verão.

