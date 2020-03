Covid-19. Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje para discutir medidas

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo seus ministros fala aos jornalistas durante a conferência de imprensa sobre o estado de emergência, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 19 março 2020, A Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três. POOL/ MANUEL DE ALMEIDA/LUSA