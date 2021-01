Covid-19: Governo Regional estima ter todos os açorianos vacinados "depois do verão"

Utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, na ilha de São Miguel. © EDUARDO COSTA /LUSA

O diretor regional da Saúde do Governo dos Açores, Berto Cabral, estimou, esta quinta-feira, que, "depois do verão", toda a população do arquipélago esteja vacinada contra o novo coranovírus SARS-CoV-2, apesar dos "avanços e recuos" no processo.

"De acordo com o plano e informação que temos, sendo verdade que todo este processo tem tido avanços e recuos, a expectativa é que isso possa acontecer depois do verão", declarou Berto Cabral, que foi esta tarde à unidade de saúde do concelho da Ribeira Grande marcar simbolicamente o arranque da administração da segunda dose da vacina nos Açores.

Berto Cabral afirmou que tudo "dependerá do ritmo a que as vacinas vão chegando", sendo que "nem sempre tem acontecido ao ritmo que estava previsto".

O responsável recordou que "estava previsto na primeira semana de fevereiro receber três caixas" de vacinas, mas "o Governo dos Açores foi informado que se irá receber naquela primeira semana duas caixas e, duas semanas depois, a terceira caixa", a par de outras três que estão previstas chegar "no início de março".

O diretor regional da Saúde recordou que existem 5.160 açorianos que levaram a primeira dose da vacina e que hoje iniciaram a segunda dose, cujo processo terminará em 29 de janeiro.

Os beneficiários estão "divididos por utentes de lares de idosos, unidades de cuidados continuados e casas de saúde, mas também profissionais de saúde dessas instituições e dos hospitais da Terceira e São Miguel, a par de profissionais das unidades de saúde" de ambas as ilhas.

Questionado sobre quanto tempo é necessário para se ganhar imunidade após a administração da segunda dose da vacina, Berto Cabral declarou que "é preciso aguardar mais alguns dias, havendo que perceber que este é todo um processo novo a nível mundial", sendo que, "logo que se conclua a segunda dose, na próximas semanas as pessoas ficarão com a sua imunidade, sendo certo que a sua duração ainda está a ser estudada".

O Governo Regional dos Açores decidiu entretanto, hoje, levantar a cerca sanitária de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, mas manter por mais uma semana a cerca de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande.

"O Governo determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração", disse o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Desde o dia 15 de janeiro que vigoravam cercas sanitárias na freguesia de Ponta Garça e na vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, as duas localidades nos Açores com maior incidência de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

A cerca de Ponta Garça será levantada a partir das 00:00 horas desta sexta-feira, mas a de Rabo de Peixe será mantida por "mais uma semana".

Os Açores têm atualmente 643 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 621 em São Miguel, 16 na Terceira, quatro nas Flores, um no Faial e um no Pico.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.