Covid-19: Identificados 13 casos da variante Ómicron em Portugal

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) identificou em Portugal 13 casos da Ómicron, a nova variante do coronavírus. © Igor Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Novembro, 2021 • 08:33

Em comunicado conjunto do INSA e da Direção Geral da Saúde (DGS) é revelado que os ensaios preliminares efetuados no INSA "sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores do Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron".

O INSA escreve ainda que, nas análises a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, através do seu Departamento de Doenças Infecciosas, analisou, no domingo, um lote de 13 amostras positivas associadas a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul.