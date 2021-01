Covid-19: ISEG prevê queda de 8,4% do PIB em 2020

Lisboa, 30/12/2020 - Lisboa sem turistas ou com muito poucos. Devido às restrições à circulação ordenadas pelo governo por causa da pandemia do covid19 a capital Lisboa com poucos turistas nos locais normalmente mais visitados. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Janeiro, 2021 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O valor foi conhecido hoje na Síntese de Conjuntura de dezembro de 2020, e melhora marginalmente a previsão de uma variação do PIB de -8,5% feita na síntese de novembro.

A síntese hoje divulgada aponta também para uma quebra trimestral, nos últimos três meses do ano, uma variação de -2,9% do PIB face ao terceiro trimestre e uma quebra do PIB no quarto trimestre de 9% quando comparada com o ano anterior.

"Assim, no essencial, mantêm-se as previsões do relatório anterior, com um decréscimo homólogo de 9% para o PIB no 4.º trimestre, a que corresponde, dadas as estimativas do INE para os trimestres anteriores, uma variação de -2,9% face ao trimestre anterior e um decréscimo anual de 8,4% face a 2019", releva o ISEG.

Para 2020, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta para uma queda de 10,0% da economia portuguesa, com a Comissão Europeia e o Conselho das Finanças Públicas a esperarem uma recessão de 9,3%, o Governo de 8,5%, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 8,4% e o Banco de Portugal de 8,1%.

Já o indicador de tendência do conjunto de atividade do ISEG "depois de ter estabilizado em outubro decresceu em novembro".

"Este resultado foi determinado por uma evolução tendencial mais negativa na indústria e no volume de negócios no comércio retalhista em novembro, sendo de esperar que o mesmo terá ocorrido no volume de negócios nos serviços", pode ler-se na síntese de conjuntura hoje divulgada.

Segundo o ISEG, "mesmo com a indicação qualitativa menos negativa de dezembro, o quarto trimestre confirma-se -- inevitavelmente, devido às maiores restrições de atividade -- como um trimestre em que se registará um decréscimo da procura interna face ao trimestre anterior e um decréscimo homólogo superior ao do terceiro trimestre".

A instituição universitária afirma ainda que "no domínio da procura externa líquida também se não deverá ter alteração em termos de contributo negativo", já que "os dados do comércio externo em outubro continuam a mostrar uma melhoria homóloga do défice externo nos bens, com a exportação de bens a decrescer menos do que as importações".

"Mas, em simultâneo, o menor saldo positivo dos serviços, sobretudo devido à queda da procura externa turística, deverá voltar a descer no quarto trimestre", assinala também o ISEG.