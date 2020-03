Covid-19. Itália aumenta pacote de ajuda para 25 mil milhões

O governo liderado por Giuseppe Conte anunciou na manhã desta quarta-feira o aumento do pacote de ajuda destinado a apoiar as famílias e empresas italianas ao longo do surto de coronavírus. Com todo o país de quarentena desde esta terça-feira, dia 10, os quase 60 milhões de cidadãos estão em isolamento voluntário, numa Itália a meio gás.

“Vamos reservar um montante extraordinário de 25 mil milhões de euros, não para usar de imediato, mas sim para fazer frente a todas as dificuldades desta emergência”, anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, avança a Bloomberg.

O anúncio foi feito após a luz verde de Bruxelas, com a Comissão Europeia a disponibilizar-se para considerar medidas de compensação extraordinárias para as empresas atingidas pelo surto de coronavírus. A Comissão Europeia indicou ainda que estava disponível para fornecer apoio adicional a Itália, o país europeu mais afetado pelo surto. Em conferência de imprensa, esta terça-feira, Margrethe Vestager, a comissária Europeia para a Concorrência, indicou que o organismo “está disponível para trabalhar com a Itália em medidas adicionais que possam servir de remédio para a séria perturbação que está a atingir a sua economia”. Já Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, indicou que “será feito pleno uso da flexibilidade que existe no Pacto de Estabilidade e Crescimento”. A Comissão Europeia também já avisou que os gastos extraordinários de Itália para combater este surto não contarão para o défice italiano.

Anteriormente, o pacote de estímulos para enfrentar as consequências do Covid-19 era de 16 mil milhões de euros.

Entretanto, foi também anunciado esta semana pelo Ministério da Economia italiano que o pagamento de hipotecas será suspenso em Itália, com o intuito de dar algum espaço para respirar às famílias e pequenos negócios.

Neste momento, o vírus já matou 631 pessoas em Itália. O número de infetados ultrapassa os dez mil. Há indicação sobre a recuperação de mais de 700 pessoas no país.

No total, o surto de coronavírus já infetou mais de 121 mil pessoas – deste número, há já mais de 65 mil recuperados. O número total de vítimas mortais ultrapassa os 4300.