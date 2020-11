Covid-19. Mais de metade portugueses está a "repensar" o Natal e a reduzir gastos para cerca de metade

Natal. © Unsplash

A pandemia, e o aumento crescente de casos de infeção que tem imposto uma mancha vermelha de medidas restritivas por todo o país, está a levar os portugueses a repensar as épocas festivas. Este ano 71% pensa fazer a ceia de Natal em casa - há um ano apenas 44% o fazia - e 81% celebrar a passagem do 2020 em sua casa, quando em 2019 essa foi a opção para apenas 51% dos inquiridos, de acordo com o estudo Christmas 2020 Unboxing: Estudo comportamental do impacto COVID na população portuguesa", desenvolvido pela UPPartner, em parceria com a Amint e a Multidados. Os portugueses estimam ainda reduzir gastos para cerca de metade.

"Os portugueses estão a antecipar, por iniciativa própria, medidas restritivas nas épocas festivas", refere o estudo realizado este mês, junto a 500 pessoas, 47,2% homens e 52,8% mulheres, com idades entre os 20 e os mais de 65 anos, residentes em Portugal Continental, visando analisar como os portugueses estão a preparar o seu Natal e a sua Passagem de Ano em tempos de pandemia, considerando as medidas de distanciamento social e restrição no número de pessoas.

"Mesmo desconhecendo as restrições que poderão vir a ser impostas pelo Governo, os portugueses estão já a pensar mudar o seu comportamento nestas duas épocas festivas", refere o estudo. "Os grupos etários mais elevados evocam o medo ou receio pessoal, no sentido de se protegerem e às pessoas mais vulneráveis, como razões subjacentes aos seus comportamentos. São sobretudo as mulheres que revelam esta intenção. Por seu lado, os jovens admitem que contam alterar o seu comportamento mais por imposição de medidas governamentais e por medo das respetivas consequências, do que por iniciativa própria", diz ainda.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avisado que havia que repensar o Natal e a verdade é que, segundo o estudo, "59% dos inquiridos referem que haverão mudanças significativas na forma como vão celebrá-lo e algumas das mudanças estão relacionadas com o número de convidados na Ceia de Natal, que em 2019 era em média de 12 pessoas e que este ano preveem reduzir para metade", informa. "A tendência dominante será a realização de jantares apenas com os familiares que partilham a mesma casa", precisa. Este ano 71% afirma que irá fazer a Ceia de Natal em casa, quando em 2019 apenas 44% tomou essa opção.

No Natal, os portugueses pensam reduzir os gastos com os jantares de forma significativa. Há um ano quem gastou em média 122 euros com com a ceia de Natal este ano admite gastar 87 euros, com 30% a assumir que não sabe quanto vai gastar, mas tendo uma certeza: "será menos do que no ano passado". "O número de jantares com amigos passará para metade em comparação com o ano anterior", refere ainda o estudo.

Passagem de Ano: Celebrar num restaurante ou hotel praticamente desaparece

O mesmo cenário de contenção de custos estende-se à passagem de ano: quem o ano passado gastou em média 33 euros/pessoa, este ano tenciona gastar menos de 30 euros, um terço não sabe ainda quanto irá gastar, "mas sabe que será certamente menos do que em 2019."

Mais de metade dos inquiridos (53%) planeia mudanças significativas na forma como irá assinalar esta data. "Metade dos inquiridos celebrou a Passagem de Ano de 2019 na companhia, em média, de 10 pessoas e este ano conta passar apenas com, em média, 5 pessoas. Em 2019, 51% dos inquiridos fez a festa de Passagem de Ano em casa, mas este ano este número aumenta para os 81%. Estas festas irão contar, na sua maioria, apenas com os núcleos familiares", descreve o estudo.

Celebrar a ocasião num restaurante ou hotel praticamente desaparece (9% em 2019 e 1% em 2020). "A comida será maioritariamente confecionada em casa, a presença de família que mora no mesmo concelho será reduzida em quase metade e a vinda de familiares de outros concelhos reduzida em 39%", continua o estudo.

Festejar com amigos será sempre uma opção reduzida de forma acentuada. "Entre as pessoas que passam a Passagem de Ano fora de casa, que são 49%, as viagens para outros concelhos fora da sua residência vão diminuir muito", refere o o estudo.