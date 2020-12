Covid-19. Marta Temido e Lacerda Sales testam negativo

A ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, 14 de outubro de 2020. Em Portugal, registaram-se 2.117 mortes e 91.193 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA © RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA

Dinheiro Vivo 02 Dezembro, 2020 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado Adjunto, Lacerda Sales, testaram negativo à covid-19. Os dois governantes foram testados depois de Graça Freitas, diretora-geral de saúde, ter sido infetado pelo novo coronavírus no domingo, noticiou o Expresso e confirmou depois o Ministério da Saúde.

Marta Temido e o marido, Jorge Simões, antigo presidente do Conselho Nacional de Saúde, acusaram negativo depois de terem sido testados na madrugada de terça-feira. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, obteve um resultado negativo, adiantou o Ministério da Saúde em comunicado.

"A Ministra da Saúde, Marta Temido, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, testaram negativo para a infeção por SARS-CoV-2. Os governantes do MS realizaram teste de rastreio à Covid-19 ontem à noite, dia 1, na sequência de identificação de contacto com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e não foram considerados contactos de alto risco pelas autoridades de saúde", informou o Ministério da Saúde em comunicado.

Uma série de testes foram efetuados aos motoristas e familiares dos profissionais de saúde depois de confirmada a infeção de Graça Freitas.

Segundo comunicado da DGS, Graça Freitas testou no domingo positivo e manifesta sintomas ligeiros da doença. "O rastreio de contactos pela Autoridade de Saúde Regional está atualmente em curso, para identificar todas as pessoas potencialmente expostas", refere em comunicado.

A conferência de imprensa que estava hoje prevista na DGS foi cancelada.

Em outubro, foi conhecido que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, tinha sido infetado com covid-19, e em novembro que o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, tinha testado positivo com o novo coronavírus, dias após ter sido confirmado que o secretário de Estado do Planeamento, Ricarcado Pinheiro tinha tido infetado.

No dia 1 de dezembro foram contabilizados mais mais 72 mortos e 2401 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal, revelou o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número total de óbitos ascende agora 4577 e os infetados a 300 462. Os dados dão conta de menos 37 pessoas internadas (são agora 3275) e menos sete nos cuidados intensivos (521). Os doentes recuperados aumentaram em 7935, ascendendo agora a 220 877.

Existem 75 088 casos ativos da doença em Portugal, menos 5606 em relação ao dia de ontem, e 79 963 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 1514.