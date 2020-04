Covid-19. O que andam os portugueses a comprar online?

Confinados em casa, o que compram os portugueses? Mais online, com os valores a se aproximar aos valores anteriores ao período antes da confirmação do primeiro caso de covid-19, segundo os dados da SIBS.

Na semana entre 30 de março e 5 de abril há “um aumento significativo das compras online”, com as aquisições neste canal a ganhar um peso crescente no total das compras efetuadas em Portugal. “Nas compras online, os setores que verificaram um maior aumento neste período foram entretenimento e cultura, que registou um aumento de 64%, comércio alimentar & retalho com um aumento de 45%, e restauração, food delivery e take away com um aumento de 52%”, refere a SIBS, ao Dinheiro Vivo.

A renovação do Estado de Emergência “não originou significativas alterações nos padrões de consumo em Portugal, com um aumento de 17 pontos base nas compras de e-commerce e de 6 pontos nas transações em lojas físicas, face à semana de 23 a 29 de março, com os portugueses a privilegiarem as compras online em vários setores.”

Apesar da recuperação, “as compras online ainda se encontram 13 pontos abaixo da média registada antes da confirmação do primeiro caso de covid-19”, enquanto as transações em loja registam “uma quebra de 50 pontos base no número de compras totais em comparação com o registo médio anterior ao início da propagação do novo coronavírus em Portugal.”

Ainda assim, há um ligeiro aumento das transações comerciais em loja face à semana anterior, acompanhado de um aumento no valor médio por compra, para 41,1 euros (entre 30 de março a 5 de abril), um aumento de 6% face à média da semana anterior e de 18% face à média verificada antes da confirmação de casos em Portugal.

O que compram?

Entretenimento ganhou expressão na semana de 30 de março a 5 de abril no que toca às compras online, com o segmento de entretenimento, cultura e subscrições a registar um aumento de 64% face à semana antes da pandemia, seguido do comércio alimentar & retalho (+45%), restauração, food delivery e take away com um aumento de 52%, entre outros como farmácias & parafarmácias, perfumaria & cosmética, jogos & brinquedos e decoração & artigos para o lar. “Estes setores representaram uma em cada duas compras dos portugueses online neste período, sendo, no entanto, de realçar que as compras online denotam uma maior dispersão por diferentes setores de atividade face às compras físicas”, destaca a SIBS.

O valor médio das compras online aumentou ligeiramente, para 38,9 euros, face aos 37,5 euros (+4%) de média verificada antes da confirmação de casos em Portugal.

E a MB Way – método de pagamento que tem sido recomendado nesta fase de pandemia, bem como transferências bancárias e cartões de crédito – tem vindo a subir, tanto nas compras online como em loja, tendo na semana de 30 de março a 5 de abril, “o número de pagamentos com MB WAY no e-commerce superado a média registada antes da pandemia. Já comparativamente à semana anterior, de 23 a 29 de março, verificou-se um aumento de 23 pontos.”

A quebra de consumo de portugueses no estrangeiro e de estrangeiros em Portugal estabilizou vs a semana anterior, em níveis de menos 65% e menos 85% respetivamente vs a média semanal antes do início da crise provocada pela pandemia.