Covid-19: PCP pede ao Governo para corrigir "exageros" nas regras para restaurantes

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, intervém no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020

Os comunistas consideram ser "necessário responder rapidamente" aos problemas da restauração e o executivo deve fazer uma "reflexão e correção das medidas avançadas" relativamente a "restrições horárias e de funcionamento dos estabelecimentos, pondo cobro a exageros e desajustamentos em função dos setores específicos mais afetados", segundo um comunicado do gabinete de imprensa do PCP.

Sem avançar com propostas muito concretas, o partido quer uma "reconsideração e calibração das medidas avançadas" para que sejam uma "efetiva rede de sobrevivência e salvaguarda das micro e pequenas empresas afetadas, eliminando critérios que até hoje têm constituído barreiras ao acesso de milhares de empresas".

Os comunistas reclamaram ainda um combate à burocracia do "aparelho de Estado" para que os apoios sejam distribuídos de forma rápida, dado que "não é possível" as empresas suportarem "meses de atraso".

Para o PCP, as "recentes e 'novas' medidas avançadas pelo Governo, em particular os confinamentos de fim de semana, particularmente gravosas para a restauração, são manifestamente desproporcionadas e exageradas, mal desenhadas, a suscitar uma ampla e vigorosa oposição dos empresários mais afetados".

As medidas anunciadas "são também, mais uma vez insuficientes, meros paliativos incapazes de fazer frente aos prejuízos causados pelas decisões do Governo PS", lê-se ainda no comunicado.

O PCP recordou que assumiu estas críticas "ao votar contra o estado de emergência" e na reação às mais recentes decisões do Conselho de Ministros.

Portugal contabiliza pelo menos 3.381 mortos associados à covid-19 em 217.301 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de hoje.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.