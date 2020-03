Presidente assina decreto do Governo que regulamenta estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou hoje o decreto do Governo que “estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência” devido à pandemia da Covi-19.

Veja o Mapa mostra propagação do vírus e resposta da Linha SNS 24 em Portugal

O Presidente da República e primeiro-ministro estiveram reunidos hoje ao fim da tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Presidência.

“O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, em resposta à pandemia da doença Covid-19”, pode ler-se numa nota na página da Presidência.

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS