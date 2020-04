Covid-19. Proteção Civil envia SMS a alertar para restrições na Páscoa

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está a enviar SMS pelas várias operadoras nacionais alertando para as restrições de circulação impostas na época da Páscoa durante o Estado de Emergência.

“Covid-19: Especiais restrições de circulação 9 a 13 de abril. Nesta Páscoa fique em casa. Previna contágio” é a mensagem que está a ser enviada pela Proteção Civil, com um link para a página deste organismo.

O Estado de Emergência, prorrogado até 17 de abril, prevê que entre as 00h00 do dia 09 e as 24h00 do dia 13 de abril estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência.

Um conjunto de restrições alargado aos aeroportos nacionais. “Iremos neste mesmo período, das 00h00 de dia 09 até às 24 horas de dia 13, ter encerrados para o tráfego de passageiros todos os aeroportos nacionais. É uma medida excecional tendo em vista evitar circulação exterior para Portugal ou de Portugal para o exterior”, disse António Costa. A lotação nas viagens de avião ficam limitadas a um terço, tal como já acontece para os restantes transportes de passageiros