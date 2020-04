Covid-19: Quase 900 mil pessoas já estão a receber apoios

Quase 900 mil pessoas estão já a receber apoios extraordinários, criados pelo governo, para ajudar a mitigar os efeitos da crise económica que a pandemia de covid-19 está a ter sobre a economia nacional. Segundo a edição desta quinta-feira do Jornal de Negócios, entre lay-off (642 mil trabalhadores), apoios a trabalhadores independentes (117 mil) e apoios a pais que têm de ficar em casa com os filhos (109 mil) ou a pessoas em isolamento profilático (19 mil), o número total ascendia, a 7 de abril, a 887 mil pessoas.

No que diz respeito ao regime de lay-off simplificado, e de acordo com dados do ministério do Trabalho a que o jornal teve acesso, há 642 mil trabalhadores neste regime, ao qual pediram para aderir já 40 mil empresas. Olhando por setores, quase 25% das firmas que está a recorrer a este mecanismo pertencem ao setor do alojamento, restauração e similares. As entidades empregadoras do setor do comércio por grosso e a retalho e oficinas são responsáveis por 19,9% do recurso a lay-off, seguindo-se a indústria transformadora e o setor das ‘atividades de Saúde Humana e Apoio Social’.

Os apoios extraordinários aos recibos verdes que sofreram uma redução da sua atividade foram atribuídos a 117 mil adianta o Jornal de Negócios, mais 17% face aos 100 mil anunciados na segunda-feira pelo ministério do Trabalho e Segurança Social.

Quanto aos novos pedidos de apoios excecionais às famílias estes continuam a aumentar e abrangem já quase 109 mil trabalhadores por conta de outrem.

O Jornal de Negócios adianta ainda que o número de pessoas a inscrever-se nos centros de emprego tem vindo a crescer. Desde o início de abril que, em média, inscreveram-se por dia, 4.098 desempregados nos centros de emprego, o que corresponde ao dobro do ritmo registado no mesmo mês do ano passado. O número total de desempregados ascende assim a 339 mil, mais 18 mil do que no final de março.