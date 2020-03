Covid 19. Realização da Bolsa de Turismo de Lisboa confirmada

A Fundação AIP confirmou esta segunda-feira a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa entre 11 e 15 de março, na FIL.

Depois do cancelamento das feiras de turismo de Paris e Berlim, a organização confirmou, em comunicado, que “apesar das circunstâncias inerentes ao Covid 19, e depois de auscultar diferentes stakeholders da Bolsa de Turismo de Lisboa, decidiu manter a realização do evento”.

A AIP sublinha ainda que “de forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia a implementação de um plano de mitigação de riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde”, que inclui “informação sobre os cuidados a ter em locais visíveis nos pavilhões; dispensadores com gel desinfetante à entrada e no recinto; posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência; área de isolamento com respetivo circuito e protocolo de evacuação; comunicação de informação e boas práticas a seguir, junto dos colaboradores do Grupo Fundação AIP de forma a minimizar o potencial risco associado ao desempenho das suas funções”.

Para a edição de 2020 estão inscritos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais. Apesar da crise do coronavírus Covid 19, “foram registados apenas três cancelamentos. A BTL apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na edição de 2020 da BTL, contribuindo assim para a minimização dos riscos dos participantes.”