Covid-19. Receita do jogo em Macau cai mais de 77% até junho

As receitas do jogo em Macau caíram 97% em junho e mais de 77% no primeiro semestre, em relação a iguais períodos de 2019, num território com fortes restrições nas fronteiras para conter a covid-19.

Se no primeiro semestre de 2019 as operadoras que exploram o jogo no antigo território administrado por Portugal tinham arrecadado 149,5 mil milhões de patacas (16,7 mil milhões de euros), agora a receita bruta ficou-se pelos 33,7 mil milhões de patacas (3,7 mil milhões de euros).

Segundo os dados hoje divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), o mês de junho foi o pior do ano: os casinos tiveram receitas de apenas 716 milhões de patacas (80 milhões euros), menos cerca de 23 mil milhões de patacas (2,56 mil milhões de euros) do que em junho de 2019.

Os casinos de Macau fecharam 2019 com receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 32,4 mil milhões de euros).

Com os vistos turísticos da China para Macau suspensos, o número de visitantes provenientes do interior da China caiu em maio 99,4%, em termos anuais.

No total, chegaram a Macau 16.133 visitantes em maio.

Nesse mesmo mês, a ocupação hoteleira em Macau foi de 12,3%, menos 77,8 pontos percentuais em comparação com igual período de 2019.

Nos cinco primeiros meses do ano entraram em Macau pouco mais de 3,2 milhões de visitantes, menos 81,1% que no período homólogo do ano passado, num território que em 2019 recebeu quase 40 milhões de visitantes.