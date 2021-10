Covid-19: Regulador dos EUA aprova doses de reforço de vacinas Moderna e Janssen

Imagem de preparação de uma dose da vacina da Moderna. © EPA/STEPHANIE LECOCQ

A agência reguladora de medicamentos norte-americana (FDA) deu na quarta-feira luz verde para a administração de doses de reforço das vacinas da Moderna e da Johnson & Johnson (Janssen) contra a covid-19, assim como a opção de combinar o seu uso.

A aprovação da FDA surge depois de um comité científico dos Estados Unidos (EUA) ter recomendado na semana passada doses de reforço da Moderna para certos grupos populacionais e da Johnson & Johnson para pessoas com 18 ou mais anos.

Na decisão, a FDA observa que a segunda dose da Johnson & Johnson pode ser dada dois meses após a primeira em pessoas com mais de 18 anos, recomendando o reforço da Moderna seis meses depois da vacinação completa, para determinados grupos.

No caso da Moderna, a agência autoriza a dose para todas as pessoas com mais de 65 anos, bem como para os maiores de 18 anos que corram o risco de sofrer complicações de saúde graves com covid-19 ou com empregos em impliquem exposição à doença.

De forma paralela, a FDA permite que a vacina de reforço seja diferente da inicialmente recebida.

Para ilustrar isso, o regulador deu como exemplo o caso de uma pessoa que recebeu a vacina da Johnson & Johnson (dose única), que agora poderia optar por um reforço da Moderna ou da Pfizer - nesta situação, indica, teria de ser apenas meia dose.

Por seu turno, as pessoas que receberam duas doses da Pfizer ou Moderna podem escolher a terceira de qualquer uma das duas soluções (se alguém tiver a vacinação da Pfizer completa, deve ser administrada apenas meia dose da Moderna) ou da Johnson & Johnson.

O diretor do centro da FDA para Avaliação e Pesquisa Biológica, Peter Marks, disse hoje, citado em comunicado, que vão ser recolhidos dados adicionais sobre os benefícios e riscos do uso de doses de reforço em mais grupos populacionais.

Por sua vez, a comissária interina da FDA, Janet Woodcock, lembrou na mesma nota que "a ciência mostrou que a vacinação continua a ser a forma mais segura e eficaz de prevenir a covid-19, incluindo as consequências mais sérias da doença".

As doses de reforço poderão estar disponíveis já no próximo fim de semana, se receberem luz verde do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Em setembro, os EUA aprovaram a dose de reforço da vacina da Pfizer para os mesmos grupos autorizados hoje para a Moderna.

Segundo dados do CDC, mais de 11,2 milhões de pessoas nos EUA receberam uma inoculação de reforço.