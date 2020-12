Covid-19. Reino Unido dá OK a vacina da Pfizer. Vacinação começa para a semana

© Maria João Gala/Global Imagens

"O Governo aceitou hoje a recomendação do regulador independente para produtos médicos e de saúde (MHRA) para aprovar o uso da vacina para a Covid-19 da Pfizer-BioNTech", disse o Executivo britânico, citado pela Reuters.

"A vacina ficará disponível no Reino Unido a partir da próxima semana". De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Matt Hancock, o programa de vacinação arranca já no início da próxima semana. Os hospitais, disse, já estão prontos a receber as vacinas. "São excelentes notícias".

Para a Pfizer esta autorização assinala um momento histórico na luta contra a Covid-19. "Esta autorização é um objetivo no qual temos vindo a trabalhar desde que declaramos que a ciência irá vencer, aplaudimos a MHRA pela sua capacidade de fazer uma avaliação cuidadosa e atempada para ajudar a proteger as pessoas do Reino Unido", disse o CEO Albert Bourla, citado pela agência noticiosa.

"Antecipamos mais autorizações e aprovações, estamos focados em avançarmos com o mesmo nível de urgência para, de forma segura, fornecer uma vacina de elevada qualidade em todo o mundo", disse ainda o responsável da farmacêutica