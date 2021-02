Covid-19: Residentes no Reino Unido que regressem vão ser obrigados a quarentena em hoteís

Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. © EPA/VICKIE FLORES

O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde britânico, na quinta-feira, e engloba residentes no país que provenham de 33 países com variantes de maior propagação e possivelmente mais resistentes a vacinas, como, por exemplo, Portugal e a África do Sul.

A medida vai entrar em vigor em 15 de fevereiro.

O Governo britânico já apresentou propostas a hotéis próximos de portos e de aeroportos que podem acomodar os viajantes que vão ficar em isolamento.

"Durante a pandemia, o Governo implementou medidas proporcionai, devido ao aconselhamento de cientistas, e isso levou a um dos regimes de fronteiras mais duros do mundo", explicitou, em comunicado, um porta-voz da tutela.

Para regressar ao Reino Unido já é necessário um teste cujo resultado à presença do SARS-CoV-2 seja negativo, assim como dez dias de quarentena. Além disso, é proibido viajar para férias.

O país tem mais de 110.000 mortos contabilizados desde o início da pandemia.