Covid-19 responsável por 60% do aumento da despesa da Segurança Social

A pandemia de covid-19 foi responsável por 60% do aumento da despesa da Segurança Social no primeiro semestre do ano, de acordo com um relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgado esta quinta-feira.

“As medidas excecionais e temporárias de resposta à covid-19 foram responsáveis por 60% do aumento da despesa efetiva” revela o CFP, acrescentando que “sem elas, a despesa efetiva teria aumentado 5% face a igual período de 2019” e não 12,6% (1.457 milhões de euros), indica o relatório da Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA para os primeiros seis meses do ano.

A maior fatia de despesa no âmbito da resposta à pandemia coube ao lay-off simplificado que absorveu quase três quartos (71,8%) do total de apoios no âmbito da resposta à crise sanitária. Na lista segue-se o apoio extraordinário à redução da atividade para os trabalhadores independentes (110,9 milhões de euros) e a fechar o ‘top 3’ está o apoio excecional à família, com um impacto de 70 milhões de euros.



“No final de junho de 2020 a Segurança Social contabilizou 489.724 beneficiários de lay-off, um crescimento substancial quando comparado com os 1113 beneficiários registados em igual período de 2019”, refere o relatório da entidade que avalia as contas do Estado.

De acordo com a análise, cada beneficiário do lay-off recebeu em média 421,6 euros, o que representa uma duplicação do valor face a junho de 2019 (232,7 euros). O valor máximo de trabalhadores com redução do horário ou suspensão temporária do contrato de trabalho atingiu o valor máximo em maio com 706.282 beneficiários.

Desemprego interrompe ciclo de seis anos de descidas

A par das medidas específicas de resposta à covid-19, os efeitos económicos da pandemia fizeram-se também sentir no aumento da despesa com os subsídios de desemprego, interrompendo o ciclo de descidas verificado desde 2014.

“O aumento desta despesa decorreu do efeito conjugado da deterioração do cenário macroeconómico, traduzindo um aumento da taxa de desemprego, e da medida de prorrogação extraordinária do período de concessão desse subsídio até 31 de dezembro de 2020”, refere o CFP, indicando que quase metade do acréscimo ocorreu entre os jovens.

“Até ao final de junho deste ano, o aumento da despesa é explicado pelo crescimento homólogo do número de beneficiários em 38,1% (mais 61.193) e pela evolução do valor médio mensal do subsídio de desemprego processado por beneficiário, que registou um aumento de 2,2%”, indica do organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral. “Cerca de 48% deste incremento é explicado pelo aumento dos beneficiários compreendidos entre os “>20 e os 34 anos de idade” e 37% pelo grupo etário “35 a 49 anos”, remata.

Pandemia encolhe excedente

No primeiro semestre deste ano, a Segurança Social registou um excedente de 352 milhões de euros em contabilidade pública, representando “uma redução de 1.813 milhões de euros face ao apurado no período homólogo”, refere o CFP e tal explica-se tanto pelo aumento da despesa como pela perda de receita.

“A redução do excedente reflete comportamentos opostos da despesa e receita, com a despesa efetiva a registar um significativo aumento de 1.457 milhões de euros simultaneamente com um decréscimo da receita efetiva em 356 milhões”, indica o Conselho das Finanças Públicas, acrescentando que “este resultado semestral se afasta do objetivo anual estabelecido orçamento da Segurança Social para 2020, cuja previsão é de um saldo global ajustado de 1.863 milhões de euros.

E não fosse a pandemia, o excedente seria de 1.145 milhões de euros, ou seja, o impacto das medidas de resposta à covid-19 “apagaram” 793 milhões de euros do saldo da Segurança Social.