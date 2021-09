Covid-19: Serviços públicos sem marcação prévia

Repartição das finanças e Autoridade Tributária e Aduaneira. © Jose Carlos Pratas / Global Imagens

Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir desta quarta-feira, dia 1 de setembro, segundo o plano de desconfinamento no âmbito da covid-19 aprovado em Conselho de Ministros.

A medida, que integra a segunda fase do desconfinamento, foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no dia 20 de agosto.

Esta medida integra a segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a covid-19 no dia 18 de agosto.