Covid-19. Sumol + Compal reduz plano de investimento de 65 milhões

O fecho de cafés, restaurantes e hotéis resultante da declaração do Estado de Emergência para combater a propagação do surto do Covid-19 levou a Sumol + Compal a rever o seu plano de investimento para este ano. Em maio do ano passado, a companhia tinha anunciado um plano de investimento de 65 milhões até 2021.

A decisão de reduz o plano de investimento da empresa tinha sido avançada pelo Hipersuper, tendo o jornal especializado adiantado que o corte seria na ordem dos 50%, bem como de 33% nas atividades de marketing previstas para este ano.

A companhia não adiantou valores quando contactada pelo Dinheiro Vivo. “O impacto das medidas preventivas, no âmbito da declaração do Estado de Emergência, levou ao encerramento da quase totalidade dos nossos clientes no canal HORECA, com profundo impacto em toda a atividade”, refere fonte oficial.

Neste contexto, a companhia “viu-se obrigada a implementar um conjunto de medidas fundamentais para assegurar a manutenção de postos de trabalho e a robustez económica da empresa. Neste sentido, vai ser implementada uma redução das atividades de marketing e será feita a reavaliação e contenção de todas as despesas consideradas não imprescindíveis para assegurar a atividade”, refere a mesma fonte.

“Serão também suspensas as reavaliações salariais. Por outro lado, vamos avançar com o cancelamento generalizado de todos os projetos não críticos, bem como todos os eventos internos e reduzir o plano de investimentos, com exceção do novo armazém automático”.