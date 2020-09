Covid-19. Testes rápidos prestes a ser lançados em todo o mundo

Testes para a covid-19, que apresentam resultados em 15 a 30 minutos, estão prestes a ser lançados em todo o mundo, estando já garantidos que 120 milhões desses testes serão distribuídos a baixo custo nos países mais pobres.

Segundo adianta o The Guardian, os testes serão vendidos a cinco dólares (4,29 euros).

Os testes, semelhantes aos da gravidez – surgem duas linhas azuis em caso de infeção -, irão permitir a triagem em massa de profissionais de saúde, de alunos e docentes de escolas e universidades, de trabalhadores de empresas.

De acordo com o jornal britânico, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já aprovou um dos testes e o outro está na fase final do processo de validação. A sul-coreana SD BioSensor já recebeu aprovação de emergência da OMS, enquanto a norte-americana Abbott deverá receber em breve luz verde para um teste que fabrica na Coreia do Sul.

Os países ricos que se inscreveram na iniciativa Access to Covid poderão solicitar os testes. Este programa foi lançado em março pela OMS, a Comissão Europeia, a Fundação Gates e o governo francês.

Com base num acordo com a Fundação Gates, as empresas vão disponibilizar 20% da produção para países com baixos e médios rendimentos e 80% para os demais.