Covid-19. Um morto e 153 novos casos

O boletim da DGS indica que nas últimas 24 horas foi registada mais uma morte e 153 novos casos de infeção de covid-19 em Portugal.

Os dados apontam para uma subida de 0,1% nas vítimas mortais e de 0,3% nos casos de infeção. O país regista um total de 1738 mortes e 51.463 casos confirmados desde o mês de março. No entanto, o boletim aponta ainda para 201 casos recuperados nas últimas 24 horas e um total de 36984. Há ainda 378 casos de pessoas internadas, das quais 41 nos cuidados intensivos.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo tem 26323 casos registados e um total de 606 mortes; a Norte há 18780 casos e 828 mortes registadas; no Centro houve já 4455 casos e 252 mortes; no Alentejo foram 743 casos e 22 mortes registadas e no Algarve houve já 887 casos e 15 mortes.

Nas regiões autónomas, houve 167 casos e 15 mortes nos Açores; na Madeira há o registo de 108 casos de infeção.