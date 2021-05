Covid-19: Variante associada à Índia sem transmissão comunitária em Portugal

Porto, 31/03/2020 - Reportagem na urgência, área Covid, do Hospital São João no Porto Coronavirus, doente, teste Covid, Hospital de campanha do Inem, despiste da doença, sala de emergência, área dedicada à Covid, médicos com equipamento proteção individual, mascara, respiradores. (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia//Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Maio, 2021 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia até à última quarta-feira, anunciaram hoje as autoridades de saúde, que consideraram não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19.

"Até 12 de maio, foram identificados nove casos da variante B.1.617 (associada à Índia), sete casos da linhagem B.1.617.1 e dois casos da linhagem B.1.617.2. Não parece existir transmissão comunitária desta variante", indica o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia de covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Além da variante identificada no Reino Unido, responsável por 91,2% dos casos de infeção em Portugal, as autoridades de saúde confirmaram a transmissão comunitária das variantes associadas à África do Sul (88 casos identificados de covid-19) e a Manaus, no Brasil, (114 casos).

O sétimo relatório de monitorização das "linhas vermelhas" da pandemia adianta ainda que o número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 50 novas infeções, com "tendência ligeiramente decrescente a nível nacional", enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) situou-se nos 0,95 a nível nacional.

Ao nível dos serviços de saúde, a DGS avança que o número diário de casos de covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência ligeiramente decrescente, correspondendo a 29% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.

Na última quarta-feira, estavam internados em UCI 70 doentes com covid-19.

O relatório indica também que, na última semana, registou-se um decréscimo do número de testes para deteção do SARS-CoV-2, com um total de 262.542 despistes, o que representa menos 60.296 do que os 322.838 testes realizados nos sete dias anteriores.

Também na última semana, 97% dos casos de infeção por SARS-CoV-2 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação e foram rastreados e isolados 76% dos seus contactos.

"A análise global dos diversos indicadores sugere uma situação epidemiológica com transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde", concluem a DGS e o INSA.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.