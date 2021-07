Covid dizimou 22 milhões de empregos na OCDE. Recuperação só no final de 2022

A recuperação do emprego para níveis pré-pandemia só deverá ocorrer no final do próximo ano e a devastação causada pela crise sanitária ainda vai demorar a passar, antevê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) no relatório sobre o emprego divulgado esta quarta-feira.

De acordo com os cálculos da OCDE, milhões de empregos simplesmente desapareceram e ainda vão demorar algum tempo a serem recuperados, podendo os efeitos do impacto da pandemia permanecer vários anos. "No final de 2020, cerca de 22 milhões de postos de trabalho tinham desaparecido na OCDE em comparação com 2019", estima a organização sediada em Paris, apontando para que em todo o mundo 114 milhões de empregos tenham sido dizimados.

O novo relatório da entidade agora liderada pelo australiano Mathias Cormann admite alguma recuperação "gradual", mas que "há ainda mais 8 milhões de desempregados do que antes da crise e mais 14 milhões de pessoas inativas", só nos países membros. E assume que "no final de 2020, os países da OCDE estavam apenas a meio caminho de uma recuperação total do emprego", que apenas "será alcançada no final de 2022", de acordo com as projeções. Mesmo assim, é mais cedo do que o previsto pela Organização Internacional do Trabalho que aponta apenas para 2023.

Mas os efeitos da crise não se manifestaram apenas na destruição de emprego que não foi igual para todos, afetando mais os trabalhos pouco qualificados e de baixos salários, impedidos de recorrerem ao teletrabalho.

"A covid-19 também acentuou as clivagens económicas e sociais e ampliou as desigualdades", começa por assinalar a organização, sobretudo tendo em conta que nem todos puderam passar para o trabalho à distância. "O teletrabalho tornou-se dominante para muitos trabalhadores altamente qualificados, mas manteve-se residual em muitas profissões pouco qualificadas", sublinha a OCDE, lembrando que "no início da crise, os trabalhadores pouco qualificados eram mais propensos a perder os seus empregos."

Horas trabalhadas ainda longe da pré-crise

Um ano depois do espoletar da crise, as horas trabalhadas ainda não recuperaram para os valores pré-pandemia. "Em março de 2021, as horas trabalhadas ainda estavam 7% abaixo do nível em dezembro de 2019, em média, nos dez países para os quais estão disponíveis estatísticas atualizadas de horas trabalhadas", indica a OCDE.

Este indicador dá uma imagem da dimensão da crise no mercado de trabalho uma vez que captura o impacto através do volume (com menos pessoas empregadas) e da profundidade (os restantes trabalhadores trabalham menos horas).

Para Portugal não existem dados mensais, mas os dados trimestrais do Instituto Nacional de Estatística permitem uma leitura do impacto. Também é visível que a recuperação ainda não se fez, sobretudo tendo em conta a terceira vaga no primeiro trimestre desde ano que voltou a obrigar a um segundo confinamento geral. Mesmo assim, o impacto foi inferior ao da primavera de 2020.

Cicatrizes permanentes

O diretor do departamento do emprego e assuntos sociais da OCDE, Stefano Scarpetta, resume o atual estado da recuperação do mercado de trabalho dos países membros: "há luz ao fundo do túnel, mas é mais brilhante para uns que para outros", lembrando que os apoios públicos ao emprego "não têm precedente em amplitude e profundidade" e que vão acabar por desaparecer.

Por isso, o economista sugere que os planos de recuperação sejam direcionados para os trabalhadores mais afetados pela crise nos setores que previsivelmente vão demorar mais tempo a retomar os níveis pré-pandemia como o turismo, a restauração e as artes. Atividades que em Portugal ficaram muito expostas à crise sanitária devido aos confinamentos e limitações à circulação.

O economista-chefe da organização defende que os planos de recuperação que já arrancaram ou que estão prestes a arrancar devem ser desenhados de forma a terem em conta as características dos trabalhadores mais afetados, mantendo os apoios existentes ou criando novos para permitir que sejam absorvidos pelas novas necessidades do mercado de trabalho.

Entre as medidas recomendadas está a criação de subsídios temporários à contratação de trabalhadores, lembrando que "os dados da crise financeira global sugerem que estes subsídios podem impulsionar o crescimento do emprego".

Para Stefano Scarpetta esta é uma oportunidade para resolver alguns problemas estruturais do mercado de trabalho em alguns países e para requalificar trabalhadores, sobretudo nos setores mais expostos à crise pandémica, mas também para os preparar para os novos empregos da transição digital e verde.