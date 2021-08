Covid em duas imagens (+1): Lisboa, Sintra e Porto no top de casos

© HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

O Dinheiro Vivo e a Mapidea juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as sextas-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

No período de 12 a 25 de agosto, foram reportados mais 31 010 casos ao nível de concelho. Quinze concelhos apresentaram mais de 500 novos casos (eram doze no período anterior).

© Mapidea

O top 5 é formado pelos concelhos de Lisboa com 2344, por Sintra com 982, pelo Porto com 843, por Braga com 826 e por Cascais com 799.

Evolução do nível de risco por concelho

Durante este período, sete concelhos estão classificados como de risco extremamente elevado (eram cinco no período anterior): Albufeira, Lagos, Beja, Mourão, Marvão, Ribeira de Pena e Boticas. Vinte e quatro concelhos estão classificados como de risco muito elevado.

© Mapidea

Incidência Cumulativa AML vs AMP

Durante o período de 12 a 25 de agosto, as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto concentraram 43% dos novos casos. a Área Metropolitana do Porto contabilizou 4630 novos casos (15%), a que correspondeu uma incidência cumulativa de 268 casos por 100 mil habitantes. A Área Metropolitana de Lisboa contabilizou 8726 novos casos (28%), o que se traduziu numa incidência cumulativa de 305 casos por 100 mil habitantes.

© Mapidea

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.