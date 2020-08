Covid em duas imagens: 42 concelhos com 50 casos por 10 mil pessoas

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 2 de agosto

A 2 de agosto, 42 concelhos apresentam um valor superior ou igual a 50 casos por 10 000 habitantes.

Novos casos de 2 julho a 2 de agosto

No período de 2 de julho a 2 de agosto, foram reportados 7750 novos casos ao nível de concelho. O cinco concelhos com mais novos casos reportados representam 44% do total: Sintra (1015), Lisboa (978), Amadora (489), Loures (471) e Odivelas (416).

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com