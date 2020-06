Covid em duas imagens: 65% dos casos estão em Lisboa e Porto

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o dinheiro vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as quintas-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto concentram 65% do total de casos do país. A média de novos casos por dia nos últimos 30 dias é dez vezes superior na Área Metropolitana de Lisboa (AML) do que na Área Metropolitana do Porto (AMP).

Em termos absolutos, nos últimos oito dias, a AML apresentou 1538 novos casos e a AMP apenas 32.

Casos COVID-19 por concelho:

Existem 28 concelhos com mais de 50 casos por 10 mil habitantes e 27% dos concelhos têm mais de 20 casos por cada 10 mil habitantes.