Covid em duas imagens: 80 concelhos com risco muito elevado

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia estão longe de dar tréguas, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Nível de risco covid-19 por concelho

A 24 de novembro, os concelhos foram classificados em quatro níveis de risco de infeção por covid-19.

Neste sentido, 47 concelhos foram classificados como de risco extremamente elevado, correspondendo a 29% da população. Aos 80 concelhos classificados como de risco muito elevado, correspondem 37% da população, enquanto que os 86 concelhos de risco elevado, representam 22% da população.

Os 65 concelhos classificados como de risco moderado, representam os restantes 12%.

Evolução do número de novos casos

No período de 6 de a 19 de novembro, foram reportados mais 75 868 casos ao nível de concelho. Guimarães concentra o maior número de novos casos, com mais 3569. O concelho de Lisboa continua a ser o único no top 5 que não pertence à região Norte.

