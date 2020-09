Covid em duas imagens: Casos a subir em mais 5 concelhos

Numa altura em que o país está em desconfinamento, mas a pandemia ainda está longe de estar erradicada, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid-19 no país. Todas as terças-feiras, em dois gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Casos por concelho a 6 de setembro

Na transição de agosto para setembro, mais cinco concelhos ultrapassaram a barreira dos 50 casos por 10 mil habitantes, totalizando 58 concelhos.

A região Norte destaca-se, concentrando 31 destes concelhos (53% do total de concelhos com mais de 50 casos por 10 mil habitantes), seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 16 , a região Centro com sete, o Alentejo com três e os Açores com um.

Evolução semanal do número de novos casos

Durante o período de 2 de agosto a 6 de setembro, verificamos uma tendência de crescimento do número de novos casos por semana, sendo Lisboa o concelho que mais vezes aparece no top.

Na última semana representada, aumento para três o número de concelhos com 100 ou mais novos casos reportados: Lisboa com 208, Sintra com 207 e Guimarães com 108 novos casos.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em https://covid19.mapidea.com.