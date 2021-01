Covid em duas imagens: casos sobem a pique

Fila de ambulâncias à espera de deixar os doentes no Hospital Santa Maria, em Lisboa, 24 de janeiro de 2021. Portugal registou hoje 275 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 11.721 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Mapidea 26 Janeiro, 2021 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa altura em que o país está em de novo em confinamento e os números da pandemia voltam a disparar, a Mapidea e o Dinheiro Vivo juntam-se para traçar um retrato da evolução da covid no país. Todas as terças-feiras, em gráficos simples, pode encontrar informação em detalhe sobre como o novo coronavírus está a afetar Portugal.

Evolução do número de novos casos

Com estes mapas é possível verificar o aumento generalizado do número de novos casos no período de de 14 de dezembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021. Na primeira parte deste período (14 a 27 dezembro), o total de novos casos foi de 45 661. Na parte final (5 a 18 janeiro), verificaram-se mais do dobro, com 129 612 novos casos.

O concelho de Lisboa liderou sempre o aparecimento de novos casos, em número absoluto.

Casos por concelho a 18 de janeiro

A 18 de janeiro, data em que atingimos o número de 566 958 casos reportados, 28 concelhos apresentam mais de 750 casos por 10 mil habitantes.

Paços de Ferreira é o concelho com mais casos por 10 mil habitantes, com um valor de 1101. A título comparativo, a 25 de outubro o valor era 325.

Veja mais detalhes sobre a evolução da situação em ​​​​​​​https://covid19.mapidea.com.